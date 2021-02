LIVE | FC Den Bosch wil thuis tegen Jong FC Utrecht dramatische reeks beëindigen

Jack de Gier baalt niet van afgelas­ting FC Den Bosch: ‘Het komt ons eigenlijk wel goed uit’

12 februari FC Den Bosch had het zondag in de uitwedstrijd tegen NEC moeten stellen zonder Jizz Hornkamp, Rik Mulders, Frank Sturing en Ringo Meerveld. Nu het duel is afgelast, hebben die spelers langer de tijd om te herstellen van hun blessures.