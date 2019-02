LIVE | FC Den Bosch wil zich tegen Volendam weer herpakken

Verbeek vraagteken bij FC Den Bosch in thuisduel met Volendam

7 februari Het is onzeker of aanvoerder Danny Verbeek vrijdagavond mee kan doen bij FC Den Bosch in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. De middenvelder kampt nog steeds met de enkelklachten, waarmee hij vorige week uitviel in de verloren uitwedstrijd tegen RKC (2-1).