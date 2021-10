LIVE | FC Den Bosch ziet ADO na rust direct op voorsprong komen, De Gier wisselt extra spits voor verdediger

• FC Den Bosch verloor de laatste twee duels, tegenstander ADO is al vijf wedstrijden ongeslagen.

• De Bossche ploeg van trainer Jack de Gier heeft moeite met scoren, ‘FCDB’ scoorde pas acht keer.

• FC Den Bosch bezet plek 19 in de KKD. ADO, dat zes punten in mindering kreeg, staat op plek 10.