LIVE | FC Den Bosch ziet Telstar al vroeg in de wedstrijd weglopen

video Uitblinker Van der Steen lovend over strijdlust FC Den Bosch: ‘De jongens gezegd dat ik trots op ze ben’

15 september Wouter van der Steen was maandagavond de uitblinker van FC Den Bosch tijdens het bezoek aan NAC. De doelman capituleerde pas in de slotfase, maar was ondanks de nederlaag (2-1) trots op zijn ploeg.