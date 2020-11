LIVE | Gehavend FC Den Bosch krijgt nog gehavender Jong PSV op bezoek

Vragen over ‘dubbele pet’ Almering bij HC en FC Den Bosch, maar hij blijft voorlopig aan

2 oktober Rob Almering is voornemens om in ieder geval zijn eerste termijn als voorzitter van hockeyclub HC Den Bosch uit te dienen, tot juni 2021. Dat liet hij in een brief aan de leden van de club weten. Aanleiding voor het schrijven waren vragen over de ‘dubbele pet’ van Almering, die ook directeur bij FC Den Bosch is.