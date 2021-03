LIVE | Hekkensluiter FC Den Bosch schiet aansluitingstreffer binnen en mikt op comeback tegen Go Ahead

Rampzalige avond voor FC Den Bosch: rode kaart en een 1-5-nederlaag

12 maart Het is goed dat FC Den Bosch het dit seizoen niet nog eens op hoeft te nemen tegen FC Volendam. Na de eerdere 6-0-nederlaag in de uitwedstrijd in december, werd het vrijdagavond op eigen veld 1-5 tegen de ploeg uit het Noord-Hollandse vissersdorp. Bovendien speelde FC Den Bosch de gehele tweede helft met tien man na een rode kaart voor Dwayne Green vlak voor rust.