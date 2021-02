LIVE | Jong PSV neemt de leiding na bal door de benen van FC Den Bosch-doelman Van der Steen

FC Den Bosch zonder Jizz Hornkamp naar Jong PSV

18 februari FC Den Bosch moet het vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen Jong PSV stellen Jizz Hornkamp. De clubtopscorer heeft nog te veel last van zijn heupblessure, die hem twee weken geleden in het thuisduel met De Graafschap (2-3-verlies) ook al aan de kant hield.