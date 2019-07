LIVE | Jordania en FC Den Bosch woensdagochtend tegenover elkaar in de rechtbank

Jordania haalt in officiële verklaring hard uit naar clublei­ding FC Den Bosch

22 juli Kakhi Jordania en zijn management hebben in een officiële verklaring hard uitgehaald naar de clubleiding van FC Den Bosch. De Georgiër, die eerder deze week de overname van de club definitief zag afketsen, kan naar eigen zeggen niet anders dan naar de rechter stappen. ,,We denken dat het een mogelijkheid is om het bestuur wakker te schudden en te laten stoppen met het vernietigen van de club.”