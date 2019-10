LIVE | Kansen volop bij FC Den Bosch - Roda JC, geen doelpunten

Leo Väisänen keert terug in de basis bij FC Den Bosch

17 oktober Leo Väisänen keert vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Roda JC terug in de basis van FC Den Bosch. De centrumverdediger ontbrak afgelopen zondag in het uitduel met FC Volendam (1-1) vanwege interlandverplichtingen met het Finse nationale elftal.