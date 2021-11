LIVE | Koploper FC Volendam loopt verder weg bij FC Den Bosch

FC Den Bosch knokt én scoort wel, maar wint wéér niet: ‘We zijn niet zover als we zouden willen’

In Den Haag kwam er zondag een einde aan 221 minuten doelpuntendroogte van FC Den Bosch. Het was niet genoeg om de zevende nederlaag in de laatste acht wedstrijden te voorkomen.

11 oktober