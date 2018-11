LIVE | Misser Van der Steen; Cambuur op voorsprong in Den Bosch

FC Den Bosch-coach Wil Boessen: ‘Als we favoriet zijn, moeten we dat waarmaken’

22 november De beeldvorming rond FC Den Bosch is dit seizoen razendsnel veranderd. Van een clubje in de marge van de eerste divisie is het team van trainer Wil Boessen plots een van de teams die meedraait in de top van de Keuken Kampioen Divisie.