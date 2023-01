LIVE | Opstellingen bekend bij FC Den Bosch en het gehavende Ajax, kunnen de Bosschenaren thuis stunten in uitverkocht stadion?

met video Beker bier kost FC Den Bosch-verdediger Jordy van der Winden mogelijk zijn carrière: ‘Dat gegooi moet stoppen’

Voor de derde keer in zijn voetballoopbaan heeft Jordy van der Winden de kruisband afgescheurd in zijn rechterknie. Het einde van zijn carrière dreigt, maar daar wil de 28-jarige verdediger van FC Den Bosch nog niet over nadenken. ,,Ik kom terug.”

1 november