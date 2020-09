LIVE | Paal voorkomt gelijkmaker FC Dordrecht in slotminuten

Komst AS Monaco-huur­ling Bongiovan­ni naar FC Den Bosch is dichtbij

1 september FC Den Bosch is dicht bij een huurovereenkomst met AS Monaco over Adrien Bongiovanni. Wellicht wordt woensdag al het contract getekend, waardoor de Belgisch/Italiaanse aanvaller (20) de rest van dit seizoen uitkomt voor de club uit stadion De Vliert.