LIVE | Problemen voor FC Den Bosch: MVV vergroot de voorsprong in Maastricht

Invallers schieten FC Den Bosch tegen GVVV naar volgende bekerronde

Na een moeizame eerste helft had FC Den Bosch dinsdagavond na rust twee invallers nodig om de ploeg langs derdedivisionist GVVV naar de tweede bekerronde te schieten. Teun van Grunsven en Nikolaj Möller draaiden een 1-0-achterstand om in een 1-2-voorsprong. Uiteindelijk zorgde Stan Maas ervoor dat de ploeg van trainer Jack de Gier in Veenendaal met 1-3 wist te winnen en in de koker gaat voor de volgende ronde in het toernooi om de KNVB Beker.

18 oktober