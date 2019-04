LIVE | Wat kan FC Den Bosch na turbulent weekend?

Vertrek­kend directeur Van der Kraan blijft betrokken bij beroeps­zaak FC Den Bosch

31 maart Paul van der Kraan is vanaf maandag officieel directeur van FC Twente, maar hij begint zijn werkdag gewoon nog in stadion De Vliert. ,,Om het personeel van FC Den Bosch bij te praten over het nieuws van afgelopen weekend. Pas in de loop van de middag rijd ik naar Enschede”, zegt de vertrekkende directeur van FC Den Bosch.