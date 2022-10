Loting KNVB-beker | FC Den Bosch ontvangt Ajax, ook thuisduels voor Kozakken Boys en Blauw Geel'38: ‘In de beker ben je nooit kansloos’

De Gier zat zaterdagavond meer met de verloren wedstrijd bij MVV in zijn hoofd dan met het bekertreffen dat pas in januari plaatsvindt, zei hij. ,,Natuurlijk is het mooi om een grote ploeg als Ajax tegen te komen, maar dan liever wat verder in het toernooi dan al in de tweede ronde. Maar goed, we weten nu wat ons te doen staat. In de beker ben je nooit kansloos. En we spelen in elk geval een thuiswedstrijd. Dat is sowieso mooi”, aldus de coach.