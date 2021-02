Maken Amerikaanse dollars FC Den Bosch ‘great again’?

Terugkeer bij FC Den Bosch voelt als thuiskomen voor ‘snelle’ Roy Kuijpers

8 januari Alsof ie nooit is weggeweest. Met jongens als Rik Mulders, Steven van der Heijden, Robin Voets, Dhoraso Moreo Klas en Jorn van Hedel stond Roy Kuijpers donderdagmorgen weer op het trainingsveld van De Vliert. In het blauw van FC Den Bosch. Na anderhalf jaar Vitesse is de 20-jarige vleugelspits uit Son en Breugel terug bij de club waar hij de hele jeugd doorliep.