Marc Höcher verruilt UNA komend seizoen voor FC Den Bosch

De 35-jarige in Helmond woonachtige trainer verzorgde dit seizoen bij de Zeelsternaren ook de techniektrainingen voor de eerste teams van JO8 tot en met JO13. Tevens was hij actief als assistent-trainer van eerst Jeroen van Bezouwen, later Ger Demin en nu Harrie Gommans. Bij FC Den Bosch gaat de voormalige middenvelder aan de slag als hoofdtrainer van het JO15-team.