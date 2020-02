Marques bezorgt FC Den Bosch de winst in blessuretijd

Een kwartier eerder zorgde Marques ook al voor de 2-2, waardoor hij nu op acht treffers treffers in zes wedstrijden voor FC Den Bosch staat. De winst van de ploeg van trainer Erik van der Ven kwam tot stand na een bijzonder enerverende tweede helft waarin FC Den Bosch twee keer op achterstand kwam.

FC Den Bosch kon in Maastricht niet beschikken over het geblesseerde duo Leon Bergsma (enkel) en Oussama Bouyaghlafen (hamstring), waardoor trainer Erik van der Ven enkele wijzigingen moest aanbrengen in zijn vaste formatie van de laatste weken. Alexander Laukart (als linksbuiten) en Luuk Brouwers (als linkshalf) startten daardoor in de basis, waarin Kevin Felida terugzakte naar de rechtsbackpositie en Mats Deijl rechtercentrumverdediger speelde.

Blessure keeper MVV

De eerste helft was er een zonder veel opwinding. De beste kans was voor MVV, toen Enes Mahmutovic uit een hoekschop over het Bossche doel kopte. Bij de enige mogelijkheid voor FC Den Bosch knikte diezelfde Mahmutovic een kopbal van Laukart over het eigen doel. Bij MVV moest bovendien keeper Nigel Bertrams al na een kwartier vervangen worden, toen hij geblesseerd raakte bij een ingreep na een hoekschop van FC Den Bosch. Gilles Deusings kwam in het veld als zijn vervanger.

Na rust kwam FC Den Bosch feller uit de kleedkamer, maar na pogingen van Junior van der Velden en Luuk Brouwers was het aan de andere kant MVV dat in de 54ste minuut scoorde. William Balikwisha zette voor vanaf de linkerkant en oud-Bosschenaar Anthony van den Hurk kopte raak, 1-0.

Eerste speelminuten Trotman sinds oktober

Van der Ven greep snel daarna in door Jens van Son naar de kant te halen en Ryan Trotman als extra aanvaller in de ploeg te brengen. Voor de vleugelspits betekende dat zijn eerste speelminuten sinds de thuiswedstrijd tegen Roda JC op 18 oktober (0-0). Daarna stond hij meer dan vier maanden aan de kant met een knieblessure.

Achttien minuten voor tijd kwam FC Den Bosch voor de eerste keer langszij toen Laukart een assist van Pedro Marques binnen werkte. Nog geen minuut later stond MVV weer op voorsprong. Opnieuw was Van den Hurk de afmaker. Maar FC Den Bosch toonde andermaal veerkracht. Met zijn dertiende treffer van het seizoen (en zijn zevende in dienst van FC Den Bosch) zorgde Marques voor de 2-2.

Daar leek het bij te blijven, totdat het Portugese goudhaantje in blessuretijd, uit een voorzet van Trotman, ook de winnende voor FC Den Bosch binnenkopte.