Mats Deijl viert rentree met aanvoerdersband: ‘Hoop dat er veel foto's zijn gemaakt’

Mats Deijl begon zaterdag in en tegen Den Dungen (0-7 winst) in de basis, werd in de rust vervangen maar kwam in de zestigste minuut als invaller voor de geblesseerde Paco van Moorsel weer in het veld. Hij nam toen ook meteen maar de aanvoerdersband over van de Boxtelaar, van wie deze week bekend wordt hoe ernstig zijn hamstringkwetsuur is.