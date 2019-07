Meerdere scenario's liggen klaar bij FC Den Bosch na ‘nee’ uit Zeist

De soap rond Jordania - die 2,5 miljoen euro over had voor de aandelen van FC Den Bosch - heeft bijna een jaar geduurd. Nadat de licentiecommissie de overname weigerde goed te keuren, stelde de beroepscommissie van de KNVB na uitvoerig onderzoek de commissie in het gelijk. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk. Kakhi Jordania kan op persoonlijke titel een bodemprocedure starten bij de burgerrechter. Of hij dit ook gaat doen, is nog niet bekend.