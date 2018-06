Mert bijna weg bij FC Den Bosch

Twee clubs De 23-jarige speler zelf wil nog niet zeggen om welke club het gaat. Wel bevestigt hij dat er onderhandeld is met twee clubs in Turkije, een op het hoogste niveau en een een niveau daaronder.

Mert was in de eerste helft van vorig seizoen als nieuwkomer de revelatie bij FC Den Bosch. Na de winterstop viel hij wat terug, maar in zijn eerste seizoen in De Vliert was hij toch nog goed voor 7 doelpunten in 35 competitieduels.