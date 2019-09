Miedema moet de nieuwe spits van FC Den Bosch worden

In zijn zoektocht naar een nieuwe spits is FC Den Bosch uitgekomen bij Lars Miedema van Jong PEC Zwolle. Manager Voetbalzaken Bert Ruijsch bevestigde zondagavond dat het de bedoeling is dat de 19-jarige aanvaller maandag in De Vliert een contract tekent voor de rest van dit seizoen.

Miedema speelde tot bij PEC tot dusver op amateurbasis, waardoor FC Den Bosch hem transfervrij kan overnemen. De aanvaller is het jongere broertje van Vivianne Miedema, de topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen.

Miedema doorliep vanaf zijn twaalfde de jeugdopleiding van PEC. Daarvoor speelde hij in de jeugd van Heerenveen. Bij PEC kwam hij nooit in een officieel duel uit voor de hoofdmacht. Wel haalde hij de wedstrijdselectie en deed hij vorig seizoen mee in een oefenwedstrijd tegen Ajax.

FC Den Bosch was al langer op zoek naar versterking in de aanval van de krappe selectie. Sinds Jizz Hornkamp en Ryan Trotman geblesseerd raakten, beschikt de ploeg niet meer over een echte centrumspits. Vrijdag tegen SC Cambuur (3-2-verlies) stond noodgedwongen middenvelder Paco van Moorsel, en later verdediger Robin Voets, in de punt van de aanval.

Alexander Laukart

Miedema is waarschijnlijk niet de enige speler die FC Den Bosch maandag op deadline day nog vast gaat leggen. Ruijsch bevestigde ook dat de club in onderhandeling is over de komst van Alexander Laukart van FC Twente. De 20-jarige Duitser kan zowel op het middenveld als in de aanval uit de voeten. Bovendien werd hij afgelopen seizoen bij Jong FC Twente ook diverse malen als linksback ingezet.

Laukart heeft er twee seizoenen bij FC Twente opzitten. In zijn eerste jaar kwam hij tot acht optredens in de eredivisie. Afgelopen seizoen speelde hij vooral bij de beloften en kwam hij drie keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Voor zijn komst naar FC Twente speelde de uit Hamburg afkomstige Laukart bij de jeugd van Sankt Pauli, Wolsfsburg en Borussia Dortmund.

Jens van Son

Volgens Ruijsch gaat er maandag, op de laatste dag dat de transfermarkt geopend is, normaal gesproken niemand meer vertrekken bij FC Den Bosch. Dat betekent dat het verdedigingsduo Stefan Velkov en Leo Väisänen blijft. Datzelfde geldt voor de ervaren middenvelder Jens van Son. Die kwam dit seizoen nog niet in actie omdat trainer Erik van der Ven het niet meer in hem ziet zitten. Van Son kreeg eerder te horen dat hij uit mocht zien naar een andere club, maar lijkt zijn contract nu dus toch uit te dienen in De Vliert.