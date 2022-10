‘Misschien moeten er maar helemaal geen supporters meer mee naar uitduels’

Het beeld is paradoxaal. Terwijl FC Den Bosch-trainer Jack de Gier en enkele van zijn spelers enthousiast de pers te woord staan na de winst bij Willem II, staat Willem Heeren met een strak gezicht langs de kant in de mixed zone van het Koning Willem II Stadion. De veiligheidsmanager van FC Den Bosch heeft een vreselijke avond achter de rug.

En dat begon al ruim voor de aftrap, zegt hij. Toen al werd het besluit genomen om een aantal van de bussen met FC Den Bosch-aanhangers die op weg waren naar Tilburg terug te sturen. In het uitvak was op dat moment namelijk al duidelijk dat het mis ging. ,,De boel vernielen, vuurtjes stoken”, schudt Heeren het hoofd.

Voor het uitvak zijn zeshonderd kaartjes verkocht, maar helemaal vol raakt het op deze avond nooit. Helemaal leeg uiteindelijk wel.

Vuurwerk

Naarmate de aftrap dichterbij komt wordt het erger. Er wordt vuurwerk op het veld gegooid en sommige FC Den Bosch-fans proberen door de hekken te breken. Ook de Willem II-aanhang laat zich niet onbetuigd. Vuurwerk buiten het stadion en fakkels op het veld net voordat de eerste bal rolt.

Als die eerste bal rolt, is het op het veld ook meteen raak. Faris Hammouti schiet binnen een minuut de 0-1 voor een overrompelend startend FC Den Bosch binnen. Het is het sein om bekers bier op het veld te gooien. Een ervan raakt Danny Verbeek op zijn oor. Nota bene vanuit het vak met FC Den Bosch-fans, zo tonen tv-beelden aan. De Bossche routinier stort neer, blijft even op het veld zitten en geeft daarna aan scheidsrechter Perez aan dat hij gewoon wil doorvoetballen. ,,Het was een volle beker. Ik schrok vooral toen die me raakte”, zegt hij later.

Blessure Jordy van der Winden

De wedstrijd gaat verder, Jordy van der Winden valt geblesseerd uit bij FC Den Bosch, en de ellende in het uitvak gaat ook verder. Er belandt nog meer vuurwerk op het veld, ondanks waarschuwingen van de stadionspeaker, en in de zeventiende minuut is het genoeg voor Perez. De arbiter legt de wedstrijd stil.

En niet zomaar stil, het duurt 82 minuten voordat er weer een bal rolt. In de tussentijd vegen politie en ME het volledige uitvak leeg. Zonder de FC Den Bosch-aanhang in het verder uitverkochte stadion wordt de wedstrijd uiteindelijk hervat. En blijf FC Den Bosch verrassend de baas op het veld. Rood voor Willem II’er Wessel Dammers, 0-2 van de sterk spelende Faris Hammouti en uiteindelijk 1-2 van Jelle Bosch.

Het is bijna half twaalf als het eindsignaal van Perez klinkt. De aanhang van Willem II begroet de nederlaag van de eigen ploeg met een fluitconcert, de spelers van FC Den Bosch vallen elkaar in de armen na hun knappe overwinning.

Quote Dit moeten we niet meer willen. En het gaat niet alleen bij ons mis. Het gebeurt bij heel veel andere clubs Jan Gösgens , Technisch manager FC Den Bosch

Opnieuw wint de ploeg een derby, na de 4-1 tegen TOP Oss van twee weken geleden, maar wederom zijn er problemen met de aanhang. Kan FC Den Bosch nog wel fans meenemen naar uitwedstrijden? ,,Ik denk het eigenlijk niet”, zegt Heeren eerlijk.

Technisch manager Jan Gösgens van FC Den Bosch is dezelfde mening toegedaan. ,,Dit moeten we niet meer willen. En het gaat niet alleen bij ons mis. Het gebeurt bij heel veel andere clubs. We moeten gewoon stoppen met uitpubliek.”

Heeren is het roerend met hem eens. ,,Dat advies heb ik ook al meermaals aan de KNVB gegeven. Maar die wilde er nog niet aan. Toch denk ik niet dat een besluit daarover nog heel lang op zich zal laten wachten.”

