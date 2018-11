‘Mister FC Den Bosch’ is nu held in Afrika

Twintig jaar lang al is Hans van der Pluijm als voetbaltrainer actief in Afrika. Op zijn rondreis werkte hij inmiddels bij elf clubs, vaak succesvol met landskampioenschappen en bekertriomfen. De vroegere ‘Mister FC Den Bosch’ ging al menig keer op de schouders van een geestdriftige menigte. ,,Afrikaanse voetballers moet je aan de ene kant stevig aanpakken, dwingen om hard te werken en tegelijk koesteren. Als trainer ben je zowel de vader die luistert als de leraar die streng is voor zijn jongens”, verklaart de 69-jarige Brabander, geboren en opgegroeid in Nieuwkuijk, zijn werkwijze.