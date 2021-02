Na 157 dagen eindelijk weer winst voor FC Den Bosch

De ploeg van trainer Jack de Gier maakte daarmee een einde aan een periode van twintig competitiewedstrijden, 157 dagen, zonder zege. De vorige overwinning dateerde van 22 september: 2-0 op eigen veld tegen MVV. Door de winst verlaat FC Den Bosch bovendien in elk geval voor een dag de laatste plaats in de Keuken Divisie. Die is nu weer voor FC Dordrecht.

De wedstrijd begon voor FC Den Bosch met een tegenvaller. In de vierde minuut moest Ringo Meerveld naar de kant. Het 18-jarige talent leek al in de warming-up last te hebben van een blessure, maar begon desondanks aan de wedstrijd. Daar bleken zijn klachten toch te erg, waarna Roy Kuijpers in het veld kwam als zijn vervanger. De Gier gooide daarop ook zijn formatie in de voorhoede om. Paco van Moorsel, begonnen in de punt van de aanval, zakte naar de nummer 10-positie waar Meerveld had gestaan. Kuijpers kwam erin als linksbuiten en Jizz Hornkamp, begonnen op de linkerflank schoof naar de spitspositie.

Fel uit de startblokken

FC Den Bosch kwam fel uit de startblokken. Schoten van Dhoraso Moreo Klas en Van Moorsel werden nog gestopt door Utrecht-doelman Thijmen Nijhuis, maar in de negentiende minuut was het wel raak. Van Moorsel zette goed door op de rechterflank, waarna zijn voorzet even bleef hangen in het Utrechtse strafschopgebied. Hornkamp schoot de bal vervolgens hard binnen: 1-0.

Ook daarna bleven de beste kansen voor FC Den Bosch, maar Kuijpers mikte te hoog en een claim van Hornkamp voor een penalty wegens hands werd niet gehonoreerd. Kort voor rust ontsnapte FC Den Bosch aan de gelijkmaker toen Dwayne Green de bal op het laatste moment uit de doelmond haalde.

Tien minuten na rust verstapte Hornkamp zich. De doelpuntenmaker ging naar de kant en werd vervangen door Ryan Trotman. De Gier bracht gelijktijdig Sebastiaan van Bakel in de ploeg voor Kuijpers. Naarmate de tweede helft vorderde werd Jong FC Utrecht steeds gevaarlijker, maar Ruben Kluivert kopte naast en FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen redde uitstekend op een schot van Mohamed Mallahi.

Postema zorgt voor beslissing

Vijf minuten voor tijd zorgde Romano Postema voor de definitieve beslissing door de 2-0 binnen te schieten na een prima pass van Lorenzo Soares in Fonseca. In de extra tijd voerde Trotman de score nog verder op, toen hij de rebound benutte na een gestopt schot van de ingevallen Jorn van Hedel.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders (86. Van Zutphen), Soares Fonseca, Van der Velden, Green; Felida, Meerveld (4. Kuijpers/55. Van Bakel), Moreo Klas; Postema, Van Moorsel (86. Van Hedel), Hornkamp (55. Trotman).