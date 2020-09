Na een uur vallen dan toch nog de klappen bij FC Den Bosch, dat het alleen met complimenten moet doen

FC Den Bosch opent seizoen met nederlaag bij De Graafschap

31 augustus FC Den Bosch is het nieuwe seizoen maandagavond begonnen met een 4-2-verliespartij bij titelkandidaat De Graafschap. De ploeg van trainer Erik van der Ven verraste vooral in de eerste helft met fris voetbal, maar kon de thuisclub in de beslissende fase van de tweede helft niet bijbenen.