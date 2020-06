Na Verbeek vertrekt ook Van der Winden bij FC Den Bosch

Van voetbalsta­di­on naar college­bank: ook topspor­ters moeten iets in coronatijd

4 juni DEN BOSCH - Ivo van Harmelen begeleidt twee avonden per week topsporters bij hun studie. Nu in coronatijd alle competities en de topsport stilliggen, zijn topsporters scherp in de collegebanken. ‘Maar ik heb het door als een voetballer is afgeleid omdat op televisie een belangrijke wedstrijd bezig is’.