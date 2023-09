Na vier nederlagen op rij maakt FC Den Bosch de balans op: ‘We zijn volop in opbouw’

FC Den Bosch spaart TOP Oss in derby: ‘Vliert­vrees? Ja, vond ik wel’

Vliertvrees. Daar leken de spelers van TOP Oss last van te hebben in het sfeervolle Bossche stadion. FC Den Bosch oogde in de immer beladen derby veel scherper en fitter, maar de thuisploeg spaarde de rivaal. Al negen jaar wacht TOP op een overwinning in de Vliert: 1-0.