Naalden met stroom gaven Van der Winden zetje in de goede richting

Jordy van der Winden (28) is geboren in den Haag en woont al bijna zijn hele leven in Spijkenisse. ,,ADO-uit voelt wel bijzonder voor mij. Ook omdat ik er twee jaar in de Onder 19 heb gespeeld.” Hij kon blijven, maar vond dat FC Utrecht een beter plan met hem had. ,,Alleen kwam daar op een gegeven moment een trainerswissel. Dat soort dingen kan van invloed zijn op je carrière.”