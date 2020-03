‘Naar Brabant komen lijkt me geen goed idee nu’

Toch moet hij zichzelf nu weer zien te motiveren, want bij die ene training op de club is het gebleven. ,,Op verzoek van de gemeente is het hele complex op slot gedaan.” Van Weert (28) heeft heel even overwogen om naar Nederland te komen. ,,Maar dat zou dan naar Brabant zijn… Dat is corona-technisch niet zo’n verstandige keuze, lijkt me, als ik de verhalen hoor. Hier in Denemarken is de situatie minder ernstig. Enerzijds omdat het een minder dichtbevolkt land is en ze hebben alleen een grens met Duitsland en een brug naar Zweden, maar ze waren hier ook iets eerder met de maatregelen. In het weekend van 7 en 8 maart werd in de Nederlandse eredivisie nog gewoon gevoetbald met publiek, hier speelden wij toen al zonder mensen op de tribunes.”