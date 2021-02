NEC - FC Den Bosch wordt ingehaald op dinsdag 2 maart

Voormalig FC Den Bosch-spe­ler Daan Netten (86) overleden

16 januari Daan Netten, oud-voetballer van FC Den Bosch, is zaterdag 16 januari op 86-jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Bosch overleden. Hij werd al enkele jaren verpleegd in een verzorgingshuis. Netten is de speler met het meeste aantal wedstrijden voor een Bossche club.