‘Nee’ tegen Jordania lijkt ‘Ja’ voor Van der Ven te betekenen bij FC Den Bosch

De 35-jarige Schaijkenaar Erik van der Ven had al een contract tot medio 2020 bij FC Den Bosch, maar slechts als assistent-trainer. Hij moet het deze week nog eens worden over een verbeterde overeenkomst. Van der Ven kreeg – met Paul Beekmans als assistent – eind april van dit jaar de leiding over de ploeg, nadat trainer Will Boessen was ontslagen.