Nick Leijten blijft langer bij FC Den Bosch

Leijten begint aan zijn vierde voetbaljaar bij FC Den Bosch. De keeper uit Heesch kwam in de zomer van 2016 over van amateurclub DESO. Eerst was hij twee jaar stand-in voor Kees Heemskerk, waarbij hij toch tot achttien optredens kwam in de Bossche hoofdmacht, mede door blessures van Heemskerk.

Van der Steen

,,De samenwerking met Wouter en keeperstrainer John Vos kan gewoonweg niet beter. Dat is een groot compliment aan allemaal, maar zeker ook aan Nick. Hij en Wouter houden elkaar messcherp. Veel belangrijker voor de club is dat wij weten dat onze selectiekeepers qua niveau aan elkaar gewaagd zijn. Dat geeft rust”, aldus Ruijsch.

Ontwikkelen

Leijten: ,,Ik ben heel erg blij dat ik mijn contract heb mogen verlengen, want ik heb het erg goed naar mijn zin bij de club. In drie jaar tijd heb ik iedereen bij FC Den Bosch goed leren kennen. Afgelopen seizoen hebben we sportief gezien stappen gezet met het elftal en persoonlijk heb ik me ook goed kunnen ontwikkelen. Ik heb heel veel zin om die lijn in het nieuwe seizoen door te trekken.”