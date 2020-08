Nick Leijten verlaat FC Den Bosch en kiest voor TEC: ‘Hier hoop ik weer te gaan spelen’

Afgelopen dinsdag was hij er al. Bij zijn nieuwe club. Vanaf de voor hem inmiddels akelig vertrouwde reservebank van FC Den Bosch zag Nick Leijten hoe die club op sportpark De Lok de oefenwedstrijd tegen thuisclub TEC met 1-0 verloor. ,,Ja, dat was wel bijzonder. Mijn oude club tegen mijn nieuwe club. Al was het toen nog niet rond, hoor. Ik was al wel met TEC in gesprek, maar een akkoord hadden we toen nog niet bereikt.”