Nieuw coronageval bij FC Den Bosch, maar thuiswedstrijd tegen Helmond Sport gaat wel door

De betrokken speler is dit weekend meteen in thuisisolatie gegaan nadat hij de testuitslag ontving. Dat gebeurde zaterdagavond, nadat de hele selectie zaterdagochtend was getest. De rest van de spelers en de technische staf testte dit weekend negatief. Uit privacyoverwegingen maakt de club niet bekend om welke speler het gaat. Hij ontbreekt in elk geval in de wedstrijd van maandag. Omdat hij geen klachten heeft, hoeft hij ‘slechts’ 72 uur in thuisquarantaine.

Eerder deze week was er ook al een coronageval bij FC Den Bosch, toen met een andere speler. Omdat die speler op de training nauw in contact was geweest met de rest van de selectie, moest de hele spelersgroep en de technische staf daarna op last van de GGD voor 72 uur in quarantaine. Dat is nu niet het geval. Door de collectieve quarantaine van eerder deze week is er van dinsdag tot en met donderdag niet getraind in stadion De Vliert. Vrijdag werd de training, achter gesloten deuren, hervat. Ook zaterdag en zondag is er besloten getraind.

Wil Boessen

Bij tegenstander Helmond Sport is trainer Wil Boessen er morgenavond gewoon bij. De oud-coach van FC Den Bosch miste de vorige wedstrijd van zijn club (1-5-verlies tegen SC Cambuur) omdat hij geveld was door corona. Inmiddels is Boessen hersteld.

FC Den Bosch moet het morgen doen zonder het al langer geblesseerde viertal Junior van der Velden, Jordy van der Winden, Najim Haidary en Steven van der Heijden. De twee nieuwkomers van het einde van de transferperiode, Frank Sturing en Romano Postema, zijn wel inzetbaar, maar beginnen wellicht nog op de bank.

Vermoedelijke opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Deijl, Van Zutphen, Soumaoro, Green; Van Moorsel, Felida, Mulders, Meerveld; Hornkamp, Trotman.