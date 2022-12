Nieuwe FC Den Bosch-directeur Tommie van Alphen: ‘Play-offs? Zeker, maar eerst commercieel gat dichten’

Trainer De Gier blij met terugkeer van Verbeek: ‘Als je ziet hoe hij de ballen neerlegt, het scheelt een stuk of hij er bij is of niet’

Danny Verbeek keert terug in de selectie van FC Den Bosch voor de uitwedstrijd van komende zondag tegen Telstar. De routinier ontbrak in de recente oefenduels met Jong FC Utrecht (1-1) en Go Ahead Eagles (4-0-verlies) met een lichte blessure.

9 december