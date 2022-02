Nieuwe smoel voor FC Den Bosch tegen ADO Den Haag

,,Met die jongens erbij zag je deze week op de trainingen dat het niveau meteen omhoog gegaan is”, constateerde trainer Jack de Gier vrijdag na de ochtendtraining tevreden.

Zijn ploeg kon ook wel een nieuwe smoel gebruiken, want FC Den Bosch haalde uit de laatste acht competitiewedstrijden slechts een punt. ,,We zitten in een negatieve spiraal. Die moeten we zien te doorbreken”, aldus De Gier.

Basisplaats voor Barry Maguire

De trainer maakte duidelijk dat Barry Maguire, die vorige week in de uitwedstrijd tegen TOP Oss (2-1-verlies) debuteerde met een goede invalbeurt, zondag in de basis zal starten. Dat geldt wellicht ook voor de huurlingen Terrence Douglas (Ajax) en Nikolaj Möller (Arsenal) die afgelopen maandag op Deadline Day aanhaakten bij FC Den Bosch.

Torino Hunte, die deze week op de training een tik op zijn bovenbeen kreeg, begint wellicht op de bank. Heracles-huurling Jeremy Cijntje staat normaal gesproken voor de vierde opeenvolgende keer in de basis.

,,Ik heb de andere jongens in de selectie, ook de jonge jongens uit onze eigen jeugd, uitgelegd dat we nog steeds veel vertrouwen in ze hebben, maar dat er nu op de training weer gas gegeven moet worden om terug in de basis te komen. Niemand hier is de komende weken zeker van zijn plek, ze hebben allemaal de kans om die op de training af te dwingen”, vertelt De Gier.

Volledig scherm Kevin Felida (midden) heeft voorlopig een reserverol bij FC Den Bosch, net als Preben Stiers (rechts). ,,Maar iedereen heeft op de training de kans om een basisplek af te dwingen", zegt trainer Jack de Gier. © Pro Shots / Sonny Lensen

De Gier wil bij het begin van de vierde periode, begin maart, het liefst met een vast elftal gaan spelen. ,,Spelers die nu niet spelen, moeten daar dus niet van in de war raken. Ze moeten zorgen dat ze er dan staan, dat ik dan niet om ze heen kan. Zo liggen er voor iedereen kansen. En van die concurrentiestrijd wordt iedereen beter.”

Dat geldt volgens De Gier ook voor Kevin Felida. De middenvelder had vorige week in Oss voor het eerst dit seizoen een reserverol. ,,Ik heb Kevin uitgelegd dat er nu meer concurrentie is en dat er dus een kans is dat hij niet speelt. Ik heb hem dat bewust verteld toen de transfermarkt nog open was. Kevin heeft ervoor gekozen om hier te blijven, en zal nu dus ook moeten vechten voor zijn plek zoals iedereen. En als wij hem dan nodig hebben, dan speelt hij. Zo simpel is het.”

Vermoedelijke opstelling: Van der Steen; Mulders, Van Grunsven, Van der Winden, Douglas; Van der Heijden, Leijten, Maguire; Cijntje, Möller, Ahannach.