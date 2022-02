Nieuwe straf dreigt voor FC Den Bosch: aanklager onderzoekt gooien met beker bier in duel tegen ADO

Deze week in... 2001 Fred van der Hoorn over zijn laatste seizoen als profvoet­bal­ler: ‘Sommige medespe­lers waren jonger dan mijn dochter’

Het was zo'n gure decemberavond destijds in 2001, waarbij mist bijna nog roet in het eten gooide. FC Den Bosch was dat seizoen onder trainer Wiljan Vloet bezig met een felle strijd tegen degradatie. De 1-3 overwinning op bezoek bij Fortuna Sittard kwam als geroepen. Het bleek achteraf één van de twee uitzeges, samen met die bij De Graafschap.

11 december