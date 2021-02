Nieuwe trainer Jack de Gier haalt ook aanvaller Soufyan Ahannach naar FC Den Bosch

Ahannach komt naar FC Den Bosch op voorspraak van de nieuwe trainer Jack de Gier, die hem nog kende uit hun beider tijd bij Almere City. Ahannach scoorde daar in het seizoen 2016-2017 achttien keer in 38 wedstrijden. Daarna vertrok hij voor drie jaar naar Brighton & Hove Albion, waar hij weinig aan spelen toe kwam.

Sparta

De Engelse club verhuurde hem aan achtereenvolgens Sparta en het Belgische Union Sint-Gillis. Bij Sparta brak Ahannach in april 2018 zijn been in een wedstrijd tegen NAC waardoor hij lange tijd was uitgeschakeld.