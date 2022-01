Nieuwkomers Dino Halilovic en Jeremy Cijntje meteen in de basis bij FC Den Bosch in uitduel met Jong Ajax

Halilovic kwam woensdag over van het Deense Esbjerg fB, dat dezelfde Amerikaanse aandeelhouders heeft als FC Den Bosch. De Kroatische middenvelder tekende in stadion De Vliert een contract voor anderhalf haar.

Felida en Maas in quarantaine

Mike van Beijnen is weer fit en zal door het ontbreken van Maas en Van Hedel als linksback aantreden. Ook Teun van Grunsven, die vorige week tegen FC Emmen (0-2-verlies) nog uitviel met een gebroken neus, is inzetbaar. Hij zal wellicht spelen met een gezichtsmasker, dat hij zondag ook op de training droeg.

Terug naar 4-3-3

Jizz Hornkamp speelt in de punt van de aanval. De spits trainde zondag niet mee, omdat hij iets verkeerds gegeten had, maar de verwachting is dat hij maandag is hersteld.

Met Jong Ajax treft FC Den Bosch een tegenstander die al twaalf wedstrijden op rij ongeslagen is. FC Den Bosch haalde uit de laatste vijf duels slechts een punt. Toch keek De Gier zondag optimistisch vooruit. ,,Vorig seizoen hebben we de uitwedstrijd tegen Jong Ajax ook gewonnen. En we doen het dit seizoen goed tegen de beloftenteams. Tegen Jong AZ hebben we gewonnen en gelijkgespeeld en van Jong PSV en Jong FC Utrecht hebben we het eerste duel ook gewonnen. Alleen de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax hebben we verloren (2-3, red.)”