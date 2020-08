Nog veel vragen bij FC Den Bosch na oefencampagne

Bouyaghla­fen bezorgt FC Den Bosch oefenneder­laag in Almere

21 augustus Zeven competitiedoelpunten maakte hij in vier seizoenen voor FC Den Bosch in de eerste divisie. Donderdagavond zorgde Oussama Bouyaghlafen met een treffer voor zijn nieuwe club Almere City voor een oefennederlaag van zijn oude werkgever in Flevoland: 1-0.