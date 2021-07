Oefenwedstrijd tussen NAC en FC Den Bosch achter gesloten deuren

Omdat het duel te boek staat als risicowedstrijd had er alleen in het stadion van een van beide clubs met publiek gespeeld mogen worden. Stadion De Vliert is die dag echter niet beschikbaar en in het Rat Verlegh Stadion van NAC is het veld nog niet gereed.

De wedstrijd wordt nu afgewerkt op het trainingscomplex van NAC in Zundert en daar mag er geen publiek bij zijn. FC Den Bosch bekijkt wel of er een livestream van de wedstrijd aangeboden kan worden. Het duel begint die middag om 14.30 uur.

Wel publiek bij oefenwedstrijd tegen Nivo Sparta

Het eerstvolgende oefenduel van FC Den Bosch is komende zaterdagmiddag. Dan zijn om 17.00 uur in Zaltbommel de amateurs van Nivo Sparta de tegenstander. Daar is wel publiek welkom, zij het met vaccinatiebewijs of negatieve coronatest.

Vier dagen later, op woensdag 14 juli om 20.00 uur, speelt FC Den Bosch in Veghel tegen Blauw Geel ’38. Bij dat duel zijn 500 toeschouwers welkom, waarbij plaats is voor 250 supporters van FC Den Bosch. Die dienen zich wel vooraf aan te melden.

FC Den Bosch begon de oefencampagne afgelopen zaterdag met een oefenduel tegen derdeklasser Nooit Gedacht in Geffen. Dat werd met 2-5 gewonnen.