Oliedomme penalty bezorgt FC Den Bosch thuisverlies tegen Helmond Sport: ‘Dit was heel naïef’

UpdateHet debuut van de nieuwe hoofdtrainer Tomasz Kaczmarek is geen feestje geworden voor FC Den Bosch. De ploeg verloor vrijdagavond op eigen veld met 1-2 van Helmond Sport door een strafschop in de slotfase.

Over de legitimiteit van de penalty bestond geen enkele twijfel. Dennis Gyamfi was veel te laat met zijn tackle op Emir Terzi en scheidsrechter Van der Laan kon niet anders dan de bal op de stip leggen. Martijn Kaars velde het vonnis, hoewel Wouter van der Steen nog akelig dicht bij de bal kwam.

,,Heel vaak krijgen wij onterechte strafschoppen tegen. Deze was inderdaad terecht. Het contact was op de tribune te horen”, baalde de doelman van FC Den Bosch.

‘Boosdoener’ Gyamfi nam na de wedstrijd de schuld op zich. ,,Ik was te gretig”, verontschuldigde hij zich. ,,Ik wilde voor de bal gaan, maar die speler zag mij aankomen en was zo slim zijn been ervoor te zetten, waardoor ik niet de bal, maar hem raakte. Dit was heel naïef van mij, maar ik ben nog jong en ik ben hier om te leren. Dit is heel teleurstellend, want hierdoor verliezen we deze wedstrijd”, aldus de 21-jarige linksback.

Danny Verbeek nog geblesseerd

Bij zijn debuut als coach van FC Den Bosch moest Kaczmarek het stellen zonder Danny Verbeek. De routinier had nog te veel last van zijn enkel om te kunnen spelen. Rik Mulders en Victor van de Bogert waren weer wel fit en keerden terug in het elftal. Steven van der Heijden en Nikolaj Möller begonnen op de bank.

Kaczmarek koos voor een 3-4-3-formatie, die bij balbezit van de tegenstander in 5-2-3 veranderde, met Mulders en Dennis Gyamfi aan de buitenkanten. ,,Vijf verdedigers geeft meer rust”, motiveerde de coach zijn tactische wijziging.

Na 24 minuten spelen kwam FC Den Bosch op voorsprong. Tomas Kalinauskas gaf de bal voor en Ryan Leijten rondde af. Voor de Boxtelse aanvaller was het zijn derde treffer van het seizoen, drie maanden na de vorige (op 13 januari tegen FC Eindhoven).

Volledig scherm De spelers van FC Den Bosch vieren de 1-0 van Ryan Leijten (uiterst links). © Pro Shots / Peter van Gogh

,,Dat is mooi, maar de teleurstelling over de nederlaag is groter”, zei de doelpuntenmaker achteraf. ,,Vooral omdat het niet nodig was. De 1-1 geven we te gemakkelijk weg en die penalty was heel ongelukkig.”

Dat vond ook coach Kaczmarek. ,,We verliezen deze wedstrijd op twee sleutelmomenten. Dat zegt alles over de fase waarin deze ploeg zit. Als je een slecht seizoen hebt, gaat het op zulke momenten vaak mis. Bovendien moeten wij ook leren dat het soms genoeg kan zijn om een wedstrijd met 1-0 te winnen en een clean sheet te scoren. Dan hoeven we niet per se op zoek naar een tweede treffer.”

Bij de 1-1, in de blessuretijd van de eerste helft, speelde Ibane Bowat de bal plompverloren in de voeten van Bram van Vlerken die meteen raak schoot. Daarna ontspon zich een gelijkopgaande tweede helft. ,,Ik had het gevoel dat wij iets boven lagen”, zei Kaczmarek. ,, Maar bij dat penaltymoment ging het dus weer fout.”

Van die tegenslag, in de 81ste minuut, kwam FC Den Bosch niet meer terug. De nederlaag tegen Helmond betekende de vierde verliespartij op rij. In de stand van de Keuken Kampioen Divisie blijft de ploeg van Kaczmarek voorlaatste.

FC Den Bosch - Helmond Sport 1-2 (1-1). 24. Leijten 1-0, 45+1. Van Vlerken 1-1, 81. Kaars 1-2 (penalty).

Scheidsrechter: Van der Laan

Gele kaart: Mulders (FC Den Bosch)

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Van Grunsven, Van den Bogert, Bowat; Mulders, Hammouti (77. Möller), Zelalem (89. Van der Heijden), Gyamfi (89. De Groot); Leijten (89. Van Bakel), Konings, Kalinauskas (71. Patoulidis).