Olympisch tintje aan trainingskamp FC Den Bosch

De taxichauffeur onderweg van vliegveld San Pablo de Sevilla naar Hotel Exe Isla Cartuja kan er wel om lachen. ,,Estadio Olimpico? No, Estadio de la Cartuja!”, verraadt hij hoe de inwoners van Sevilla aankijken tegen de betonnen kolos in de noordelijke wijk Triana.

Gebouwd in 1999, voor 120 miljoen. Met het oog op de Olympische Spelen van 2004 of 2008, die Sevilla wilde organiseren. Maar die Spelen gingen naar Athene en Peking, Sevilla greep twee keer mis en het stadion vervulde nooit de gewenste functie, temeer omdat de topclubs Real Betis en Sevilla in hun eigen stadions bleven spelen.