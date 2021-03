Onderhandelingen tussen Wesley Sneijder en FC Den Bosch op laag pitje: ‘Altijd maar die 1 euro, ons plan is veel meer dan dat’

Of er nog iets terechtkomt van de samenwerking tussen Wesley Sneijder en FC Den Bosch? Ebert Dollevoet, de Udense zakenpartner van de recordinternational, zegt het echt niet te weten. ,,De bal ligt bij de club, we horen het wel of ze nog iets willen. Of niet.”