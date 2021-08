Onmachtig FC Den Bosch bijt zich stuk op FC Eindhoven

FC Den Bosch hoopt snel nieuwe hoofdspon­sor te kunnen presente­ren; Timmermans verlengde niet uit onvrede

2 augustus Al de gehele voorbereiding speelt FC Den Bosch zonder sponsornaam op de voorzijde van het shirt. Timmermans Infra, dat de afgelopen jaren op het shirt prijkte, had de intentie om het op 1 juli afgelopen contract te verlengen, maar zag daar uit onvrede van af. De club is in gesprek met een potentiële opvolger en probeert die voor de competitiestart vrijdag te presenteren.