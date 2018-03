Ontslagen op komst bij FC Den Bosch: 'Op deze manier kunnen we niet doorgaan'

Bart Biemans terug in basis bij FC Den Bosch

15:29 Bart Biemans keert vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht terug in de basis van FC Den Bosch. De Belgische verdediger ontbrak afgelopen maandag in het verloren uitduel met Helmond Sport (3-1) omdat hij last had van zijn kuit.