Onverwachte ineenstorting van FC Den Bosch tegen NAC geeft te denken: ,,Goed dat er geen publiek was”

FC Den Bosch wint nu ook uitduel en boekt derde zege op rij

In een troosteloze ambiance heeft FC Den Bosch maandagavond zijn zegereeks in de Keuken Kampioen Divisie voortgezet. De ploeg van trainer Jack de Gier won de uitwedstrijd tegen MVV in een leeg Stadion De Geusselt met 0-1 door een doelpunt van middenvelder Steven van der Heijden.

16 november