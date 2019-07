Ook Danny Verbeek baalt van trage KNVB: ‘Je wil ja of nee horen, dan kun je verder’

Verder was het uitsluitend FC Den Bosch wat de klok sloeg zaterdagmiddag. De tegenstand was uiterst matig. Volgens Danny Verbeek moet je er dan zelf voor zorgen dat het een soort goede training wordt. ,,En dat hebben we wel gedaan volgens mij.” Hij vond het prettig om na lange tijd weer eens met Paco van Moorsel samen te spelen. ,,Dat deden we vanaf dat we acht jaar waren. We zijn een jaar of zeven uit elkaar geweest. Mooi dat hij ook is teruggekeerd op het oude nest.”